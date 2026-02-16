Размер шрифта
Москвичам рассказали, стоит ли опасаться половодья этой весной

Синоптик Позднякова: этой весной половодье в Московском регионе маловероятно
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Наступление весеннего половодья в Москве и Московской области предстоящей весной маловероятно. Об этом в интервью РИАМО заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Высота снежного покрова не всегда связана с интенсивностью весеннего половодья. Гидрологи в наших широтах оценивают половодье по температурному режиму, который установится во второй половине марта и начале апреля, а также по тому, насколько промерзла почва», — сказала эксперт.

В этом году снежный покров в Московском регионе достаточно толстый, поэтому почва не промерзла. Весь снег, который будет таять, уйдет в землю, добавила она.

Как сообщал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, январские снегопады в Москве установили несколько рекордов по осадкам. По его словам, высота снежного покрова превышала 60 см, что является максимальной величиной за всю историю метеонаблюдений.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об опасности паводков в Краснодарском крае.
 
