Врач перечислил лайфхаки, которые помогут быстрее уснуть

Существует множество способов помочь себе быстрее уснуть, однако работают они индивидуально — то, что эффективно для одного, может оказаться бесполезным для другого. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Лучше засыпается в прохладном помещении. Еще помогает душ, а вот холодный или горячий — это уже кому как помогает. Это как усредненный для всех совет: ложитесь спать в 21:00 или не ешьте после шести. Такие советы есть, конечно же, но далеко не всем помогают», — отметил специалист.

Он также прокомментировал популярный совет из соцсетей — спать в носках, чтобы быстрее согреть ноги и уснуть. По его словам, некоторым людям, наоборот, необходимо ощущение голых стоп, и такой лайфхак им только помешает.

Особого внимания заслуживают проблемы со сном на фоне тревожности. Для таких случаев существуют утяжеленные одеяла, которые дают дополнительную сенсорную нагрузку на кожу и могут помочь расслабиться. Однако и это не панацея, а лишь один из возможных инструментов, продолжил Кудинов.

Главный же совет врача касается не столько способов засыпания, сколько режима пробуждения. Он подчеркнул, что ключ к здоровому сну — привычка вставать в одно и то же время без исключений, независимо от того, будний это день, выходной или праздник. Если организм знает, во сколько ему проснуться, он сам подстроит время засыпания.

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков до этого говорил, что оптимальной позой для сна с точки зрения физиологии считается положение на боку — особенно на левом. Эта позиция способствует естественному выравниванию позвоночника, снижает нагрузку на сердце и улучшает работу пищеварительной системы.

