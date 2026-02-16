Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач перечислил лайфхаки, которые помогут быстрее уснуть

Врач Кудинов: утяжеленное одеяло может помочь быстрее уснуть
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Существует множество способов помочь себе быстрее уснуть, однако работают они индивидуально — то, что эффективно для одного, может оказаться бесполезным для другого. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Лучше засыпается в прохладном помещении. Еще помогает душ, а вот холодный или горячий — это уже кому как помогает. Это как усредненный для всех совет: ложитесь спать в 21:00 или не ешьте после шести. Такие советы есть, конечно же, но далеко не всем помогают», — отметил специалист.

Он также прокомментировал популярный совет из соцсетей — спать в носках, чтобы быстрее согреть ноги и уснуть. По его словам, некоторым людям, наоборот, необходимо ощущение голых стоп, и такой лайфхак им только помешает.

Особого внимания заслуживают проблемы со сном на фоне тревожности. Для таких случаев существуют утяжеленные одеяла, которые дают дополнительную сенсорную нагрузку на кожу и могут помочь расслабиться. Однако и это не панацея, а лишь один из возможных инструментов, продолжил Кудинов.

Главный же совет врача касается не столько способов засыпания, сколько режима пробуждения. Он подчеркнул, что ключ к здоровому сну — привычка вставать в одно и то же время без исключений, независимо от того, будний это день, выходной или праздник. Если организм знает, во сколько ему проснуться, он сам подстроит время засыпания.

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков до этого говорил, что оптимальной позой для сна с точки зрения физиологии считается положение на боку — особенно на левом. Эта позиция способствует естественному выравниванию позвоночника, снижает нагрузку на сердце и улучшает работу пищеварительной системы.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от ночных кошмаров.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!