Россиянам рассказали, как избавиться от ночных кошмаров

Избавиться от регулярных ночных кошмаров можно с помощью работы со сновидениями, мер для улучшения сна и самопомощи. Об этом kp.ru рассказала президент Российского общества исследователей сновидений, врач-невролог, психотерапевт, сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Елена Корабельникова.

По словам эксперта, в первую очередь нужно воздействовать на источник ночных кошмаров. Следует провести терапию для изменения восприятия стрессов, которые являются одной из основных причин страшных снов, и устранить психологическую проблему.

Врач также отметила необходимость принять меры, которые помогут улучшить сам сон, поскольку при бессоннице кошмары становится более частыми.

Помимо этого, важно превратить кошмар в менее пугающую историю. Для этого нужно выбрать самый страшный момент сна и переработать его так, чтобы он утратил пугающее значение. Рекомендуется делать это с помощью психотерапевта или сомнолога.

«При этом общее содержание кошмара сохраняется. Но благодаря проработке он как бы переписывается в центральной нервной системе, и его сюжет смягчается. Например, монстр из страшного сна постепенно прекращается в милую черную кошечку», — объяснила специалист.

Тем, кто проснулся от кошмара ночью, сомнолог посоветовала быстро оказать себе помощь. Следует использовать прием отчуждения, повторяя фразу, которая будет убеждать, что сон не является реальностью. Также можно переключить внимание на что-то внешнее, например, на чтение вслух. Хорошо помогают и техники расслабления, такие как глубокое дыхание.

Кроме того, после пробуждения из-за кошмара рекомендуется умыться прохладной водой и открыть окно, чтобы был приток свежего воздуха.

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков до этого предупреждал, что бессонница может обернуться не только снижением концентрации, раздражительностью и ухудшением качества жизни, но и повышенным риском развития диабета, рака, инфаркта и инсульта.

Ранее врач объяснил, как бессонница запускает цепочку гормональных сбоев в организме.