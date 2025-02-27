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Садовод рассказала, какие овощи можно вырастить в квартире весной

Садовод Воронова: огурцы и редис можно вырастить в квартире весной
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Pixabay

Весной в квартире можно вырастить лук, зелень, огурцы и редис. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она посоветовала выбирать для этой цели специальные сорта огурцов, которые подойдут для комнатного выращивания. По ее словам, им не нужна большая влажность и много земли, поэтому рассада может находиться в комнате. Урожай можно получить к апрелю и маю. Помимо этого, на незастекленном балконе можно вырастить виды редиса, которые также подходят для домашнего выращивания.

Эксперт добавила, что в городе также выращивают салат, шпинат, базилик и другую зелень и микрозелень, а также зеленый лук.

«Садоводы уже посадили на рассаду перцы и баклажаны. В конце февраля — начале марта можно посеять томаты и различные цветы, за исключением петунии. С последними делать это уже поздно», — отметила Воронова.

Агроном из агрофирмы ПОИСК Инна Бывальцева до этого говорила, что россияне могут вырастить микрозелень даже на подоконнике в квартире, если будут соблюдать определенные условия. По ее словам, для этого можно использовать землю, кокосовый торф или современные гидропонные системы. Для хорошего роста она советует обеспечить зелени хорошее освещение.

Ранее дачникам рассказали, как подготовить участок к весне.

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