Биолог объяснила опасность выращивания овощей на балконе

Многие россияне выращивают на своих балконах овощи, причем сейчас как раз началось время их плодоношения. Однако тепло и влажность – это лучшие условия для размножения бактерий и плесневых грибов, в результате чего такие импровизированные балконные садики могут превратиться в рассадники патогенов, предупредила в беседе с RT доктор биологических наук, завкафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Создать на балконе мини-огород можно даже осенью и зимой – как рассказала газете «Известия» эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, в холодное время года для выращивания лучше всего подойдут холодостойкие сорта зелени и овощей, такие как шпинат, редис, петрушка, руккола, лук и укроп. Среди декоративных растений стоит обратить внимание на фиалки, камелии и вереск, отметила она.

В теплое время года наиболее популярны у россиян овощи – огурцы, томаты и перцы, но именно они быстрее остальных теряют влагу, покрываясь плесенью и бактериальной слизью, приводя к развитию патогенов, предупредила Абдуллаева. При этом растения, находясь под прямыми лучами солнца, теряют иммунитет и быстро заражаются.

Чтобы бороться с этим, по мнению биолога, нужно всегда притенять растения в пик жары, то есть днем в период с 12:00 до 16:00. После сбора овощей нужно сразу убирать их в тень. Поливать важно строго утром и вечером, чтобы капли воды не попадали на листья днем, когда солнце светит агрессивнее всего.

Кроме того, для предотвращения развития бактерий важно регулярно проветривать балкон, а также усиливать циркуляцию воздуха с помощью вентилятора, добавила Абдуллаева. Она посоветовала применять такие биопрепараты, как фитоспорин и триходермин, отметив, что они будут выступать как профилактическая мера против гнили.

«Не храните поврежденные плоды — малейшие царапины становятся воротами для инфекции, — подчеркнула биолог. — Своевременный сбор урожая, защита от перегрева и строгая гигиена помогут избежать микробной порчи».

Уже испорченные плоды важно быстро выкинуть – не нужно пытаться спасти их с помощью приготовления, так как даже термообработка бессильна против токсинов, заключила биолог.

