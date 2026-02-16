В Перми на видео попало падение снега с крыши на женщину

В Перми снег с крыши дома сошел на женщину

Жительница Перми пострадала из-за упавшего с крыши снега. Об этом сообщает «Пермь Активная».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на Чердынской улице. На кадрах с места инцидента заметно, как женщина прогуливается по дороге, но в какой-то момент на нее падает снег и сбивает с ног.

Позже к ней подбежал мужчина и попытался поднять, но сделать это пострадавшей было сложно. После произошедшего женщина пожаловалась на головокружение и боль в ноге.

На место вызвали медиков. Получила ли пермячка серьезные травмы, не уточняется.

Подобный случай произошел в другом городе Пермского края, в Чусовом. На мальчика упал снег, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У пострадавшего диагностировали перелом ноги и позвоночника.

По словам местного жителя, после произошедшего коммунальщики стали активно проверять крыши в округе на наличие наледи или снега.

Ранее на Урале снег с горки сошел на катавшихся на тюбинге школьников.