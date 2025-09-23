На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о штрафах за сбор грибов

Юрист Степанова: россиянам грозит штраф за сбор грибов на частных землях
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут столкнуться со штрафом, если будут заниматься сбором грибов на частных землях и в особо охраняемых природных зонах. Об этом «Федерал Пресс» сообщила адвокат, кандидат юридических наук, член Общественной палаты по правам ребенка при президенте РФ Ольга Степанова.

«Существует административная ответственность за сбор грибов в установленных местах, к которым относятся земли особо охраняемых природных территорий, лесные участки, где введен особый противопожарный режим, частные земли», — сказала юрист.

Степанова добавила, что при сборе грибов в неположенном месте физические лица могут столкнуться со штрафом в размере от 500 до 1000 рублей. При этом для должностных лиц санкция варьируется от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, а для юридических — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

14 сентября доктор юридических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова сообщила, что российское законодательство запрещает сбор некоторых видов грибов. По ее словам, за нарушения предусмотрены штрафы или лишение свободы.

Ранее в Ленобласти 83-летняя пенсионерка ушла собирать грибы и провела в лесу четыре дня.

