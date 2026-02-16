Размер шрифта
На Украине заявили о поджогах отделений «Укрпочты» из-за повесток

На Украине почти каждую неделю жгут отделения «Укрпочты» из-за рассылки повесток
Поджоги отделений «Укрпочты», которая участвует в рассылке повесток украинским гражданам, происходят почти каждую неделю. Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смилянский в интервью РБК-Украина.

Он сообщил, что все военнообязанные сотрудники «Укрпочты» имеют бронирование от мобилизации. При этом компания заключила контракт с минобороны Украины и получила статус военной инфраструктуры для выполнения плана по рассылке повесток.

«Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам жгут отделения за то, что мы повестки раздаем», — уточнил Смилянский.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что госпитали Украины переполнены «неизлечимыми уклонистами» — мобилизованными, которые формально числятся в Вооруженных силах, но большую часть службы проводят в больницах, где лечат хронические заболевания.

Ранее в Одесской области мужчина с отверткой напал на военкомов.
 
