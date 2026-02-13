Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Пастор изнасиловал трех внучек и попал под арест

В Бразилии пастора подозревают в надругательстве над внучками
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Пожилого пастора из Бразилии подозревают в изнасиловании внучек. Об этом сообщает Metropoles.

По данным издания, 63-летний священник служил в евангелической церкви. Мужчина насиловал трех своих внучек, которые не являются ему родными. Точный возраст не указывается, но известно, что на момент совершения преступления они были детьми.

О преступлениях в полиции узнали после того, как в 2025 и в начале 2026 года на священнослужителя независимо друг от друга поступили жалобы. В них заявительницы рассказали, что дедушка злоупотреблял их доверием и насиловал.

По данным некоторых местных СМИ, мужчина надругался над еще одним ребенком, но кем он приходился подозреваемому, неизвестно.

Правоохранители организовали расследование, во время которого задержали пастора. Мужчину отправили под арест.

Известно, что он не только служил в церкви, но и читал проповеди у себя дома.

Ранее в Польше более 20 священнослужителей обвинили в педофилии в епархии.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!