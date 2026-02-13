Пастор изнасиловал трех внучек и попал под арест

В Бразилии пастора подозревают в надругательстве над внучками

Пожилого пастора из Бразилии подозревают в изнасиловании внучек. Об этом сообщает Metropoles.

По данным издания, 63-летний священник служил в евангелической церкви. Мужчина насиловал трех своих внучек, которые не являются ему родными. Точный возраст не указывается, но известно, что на момент совершения преступления они были детьми.

О преступлениях в полиции узнали после того, как в 2025 и в начале 2026 года на священнослужителя независимо друг от друга поступили жалобы. В них заявительницы рассказали, что дедушка злоупотреблял их доверием и насиловал.

По данным некоторых местных СМИ, мужчина надругался над еще одним ребенком, но кем он приходился подозреваемому, неизвестно.

Правоохранители организовали расследование, во время которого задержали пастора. Мужчину отправили под арест.

Известно, что он не только служил в церкви, но и читал проповеди у себя дома.

Ранее в Польше более 20 священнослужителей обвинили в педофилии в епархии.