Спасшим детей воспитателям из Бугуруслана вручили премию им.Кеосаяна

Симоньян вручила премию им.Кеосаяна воспитателям за спасение детей
Премию имени Тиграна Кеосаяна присудили воспитательницам из детского сада в Бугуруслане Лии Галеевой и Людмиле Платоновой, которые спасли детей от нападения маньяка с ножом. Вручила награду женщинам главред RT Маргарита Симоньян.

«Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей», — сообщила Симоньян.

Напомним, 5 февраля пьяный мужчина выбил дверь детсада в Бугуруслане и проник внутрь с ножом. В какой-то момент его заметила Галеева — женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, получив порезы. Позже к ней на помощь подоспели другие воспитатели, вместе они закрыли нападавшего в подвале, затем нажали тревожную кнопку. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев выразил благодарность отважным педагогам.

Ранее сообщалось, что семье охранника, который спас студентов техникума в Анапе, вручат премию имени Тиграна Кеосаяна.
 
