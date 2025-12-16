На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа неочевидная причина бессонницы

Daily Mail: снижение числа лактобактерий в кишечнике может вызвать нарушения сна
Shutterstock

Врач-сомнолог из больницы Университетского колледжа Лондона Сара Макниллис заявила, что нарушения сна могут быть напрямую связаны с составом кишечного микробиома. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам специалиста, данные последних исследований указывают на двустороннюю связь между кишечником и качеством сна. С одной стороны, изменения в микробиоме могут способствовать развитию бессонницы, с другой — хронический недосып сам по себе способен менять бактериальный состав кишечника.

Макниллис привела в пример крупное исследование китайских ученых с участием около 387 тысяч человек. Оно показало, что у людей с выраженными нарушениями сна было снижено количество семи групп кишечных бактерий. Особенно заметным оказалось уменьшение доли полезных микроорганизмов, включая некоторые штаммы лактобактерий.

Эти бактерии, пояснила врач, могут положительно влиять на сон, поскольку при расщеплении пищевых волокон вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты — вещества, участвующие в регуляции обмена сигналами между кишечником и мозгом. В то же время дефицит сна, по ее словам, создает условия для роста «вредных» бактерий, что может еще больше усугублять проблемы со сном.

Эксперт подчеркнула, что эти данные указывают на важность учета состояния кишечника и питания при лечении бессонницы, наряду с привычными рекомендациями по режиму сна.

Ранее врач назвал причину пробуждений среди ночи у здоровых людей.

