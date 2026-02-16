Врач объяснила, как изменить питание в преддверии весны

Врач Щетинина: в преддверии весны в рационе должно быть больше белка

В преддверии весны важно поменять рацион и придерживаться сбалансированного питания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, эндокринолог Елена Щетинина.

Прежде всего она советует потреблять 100–120 г белка за прием пищи, поскольку он запускает метаболизм и активирует обмен веществ, а также поддерживает иммунитет. В день врач советует делать три основных приема пищи с равными промежутками времени между ними, при этом в каждый должны входить белки животного происхождения.

«Красное мясо обязательно должно присутствовать в рационе раз в неделю, курица или индейка – два-три раза. Рыба необходима два-три раза в неделю, в один из дней – жирная. Подойдут скумбрия, камбала или даже сельдь, но не соленая, а запеченная в духовке», — продолжила Щетинина.

По ее словам, для энергии важно потреблять углеводы, которые содержатся в крупах, кашах, гарнирах, бобовых (в одном приеме пищи должно быть 100–150 г таких продуктов). Помимо этого, в рационе должны быть 50% сырых и 50% термически обработанных овощей и пара фруктов.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко до этого говорил, что во время перехода от зимы к весне необходимо избегать перегрузок и получать достаточно витаминов. Он пояснил, что зима в этом году является достаточно нетипичной, с сильными снегопадами и морозами. Она истощила организм без солнца, без тепла, без возможности проводить достаточное количество времени на свежем воздухе. Поэтому следует избегать сидячего режима, перегрузок.

