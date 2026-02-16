Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач объяснила, как изменить питание в преддверии весны

Врач Щетинина: в преддверии весны в рационе должно быть больше белка
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии весны важно поменять рацион и придерживаться сбалансированного питания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, эндокринолог Елена Щетинина.

Прежде всего она советует потреблять 100–120 г белка за прием пищи, поскольку он запускает метаболизм и активирует обмен веществ, а также поддерживает иммунитет. В день врач советует делать три основных приема пищи с равными промежутками времени между ними, при этом в каждый должны входить белки животного происхождения.

«Красное мясо обязательно должно присутствовать в рационе раз в неделю, курица или индейка – два-три раза. Рыба необходима два-три раза в неделю, в один из дней – жирная. Подойдут скумбрия, камбала или даже сельдь, но не соленая, а запеченная в духовке», — продолжила Щетинина.

По ее словам, для энергии важно потреблять углеводы, которые содержатся в крупах, кашах, гарнирах, бобовых (в одном приеме пищи должно быть 100–150 г таких продуктов). Помимо этого, в рационе должны быть 50% сырых и 50% термически обработанных овощей и пара фруктов.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко до этого говорил, что во время перехода от зимы к весне необходимо избегать перегрузок и получать достаточно витаминов. Он пояснил, что зима в этом году является достаточно нетипичной, с сильными снегопадами и морозами. Она истощила организм без солнца, без тепла, без возможности проводить достаточное количество времени на свежем воздухе. Поэтому следует избегать сидячего режима, перегрузок.

Ранее врач объяснила, как подготовить организм к приходу весны.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!