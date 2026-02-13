Врач объяснила, как подготовить организм к приходу весны

Режим сна поможет подготовить организм к приходу весны и изменению светового дня. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Мария Беляева.

«Когда на улице постоянно темно, смещаются гормональные ритмы, поскольку одни биологически активные вещества вырабатываются во сне, а другие – при бодрствовании», – объяснила эксперт.

Так, она советует стараться ложиться и вставать в одно и то же время и отдыхать ночью около восьми часов. Кроме того, по ее словам, важно регулярно делать небольшие прогулки, чтобы насыщать организм кислородом. Беляева напомнила, что нахождение на солнце позволит получить дозу витамина D. При этом на прогулки важно одеваться по погоде, чтобы не переохлаждаться.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко до этого говорил, что во время перехода от зимы к весне необходимо избегать перегрузок и получать достаточно витаминов. Он пояснил, что зима в этом году является достаточно нетипичной, с сильными снегопадами и морозами. Она истощила организм без солнца, без тепла, без возможности проводить достаточное количество времени на свежем воздухе. Поэтому следует избегать сидячего режима, перегрузок.

Ранее россиянам назвали трендовое сочетание цветов на весну 2026 года.