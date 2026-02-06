Размер шрифта
Врач назвал проблему, о которой сигнализирует постоянная сонливость

Врач Кудинов: постоянная сонливость может возникать при недостатке глубокого сна
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Постоянная сонливость и усталость даже после долгого сна могут указывать на то, что организм не достигает глубоких стадий сна. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, к признакам недостатка такого сна также относятся слабость, снижение внимания и концентрации. Со временем это приводит к повышению риска инфекционных и онкологических заболеваний, а также артериального давления.

Эксперт уточнил, что причины такого нарушения различны. К ним он отнес внешние раздражители — свет, шум, работающий телевизор, а также тревожные расстройства, стресс или храп, который вызывает остановку дыхания во сне и частые микропробуждения.

«Когда дыхание во сне периодически останавливается, человек не может погрузиться в глубокие стадии сна. Мозг постоянно получает сигналы тревоги и удерживает организм в состоянии поверхностного сна. Если такие остановки дыхания сохраняются, это может быть опасно», — подчеркнул Кудинов.

При подозрении на проблему он посоветовал обратиться к сомнологу для диагностики.

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов до этого говорил, что одно из главных условий крепкого и здорового сна – это правильная интенсивность света в помещении. Даже через закрытые веки частицы света попадают на глаза и мешают выработке мелатонина – гормона сна. Это приводит к постоянным пробуждениям, нарушению циркадных ритмов, поэтому важно ночью исключать освещение в спальне и использовать блэкаут-шторы.

Ранее россиянам рассказали о феномене осознанного сна.
 
