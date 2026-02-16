Психолог рассказал о влиянии женской дружбы на здоровье

Женская дружба положительно влияет на здоровье — это помогает подругам защищаться от стресса и решать имеющиеся проблемы. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

«Если в таком взаимодействии есть понимание, честность и откровенность, оно становится прекрасным буфером от стресса, любое имеющееся в жизни напряжение переносится легче. В том числе всегда есть возможность обсудить сложности на личном фронте или в воспитании детей. Как минимум человеку станет легче, а возможно, и придут варианты решения проблем», — сказал эксперт.

Он подчеркнул важность социальных связей в целом, поскольку они увеличивают продолжительность жизни людей и могут сделать их более счастливыми. При этом общение с подругами позволяют женщинам ощущать, что они все еще остаются «веселыми девчонками» в любом возрасте, добавил Самбурский.

По его словам, для сохранения взаимоотношений важно общаться регулярно, а не раз в полгода, чтобы поддерживать связь.

До этого ученые сообщили, что обсуждение личных тем с подругами активизирует женский мозг эффективнее, чем решение интеллектуальных головоломок. По их словам, подобное социальное взаимодействие позволяет стимулировать зоны памяти и эмпатии, поэтому является полноценным когнитивным тренингом, способным предотвратить застой нейронных связей.

