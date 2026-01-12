Обсуждение личных тем с подругами активизирует женский мозг эффективнее, чем решение интеллектуальных головоломок. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ученых.

По их словам, подобное социальное взаимодействие позволяет стимулировать зоны памяти и эмпатии, поэтому является полноценным когнитивным тренингом, способным предотвратить застой нейронных связей.

Эксперты предупредили, что социальная изоляция при этом представляет опасность для женщин и может сократить продолжительность их жизни и ухудшить иммунитет. Подруги выступают биологическим буфером, который защищает организм от последствий высокого кровяного давления и городской экологии.

Директор Центра толерантности и психолог Анна Макарчук в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что процесс поиска друзей во взрослом возрасте начинается с понимания своих потребностей. Эксперт объяснила, что одним людям нужны собеседники, способные выслушать, другим — безопасное сообщество с похожими интересами, где можно поговорить без страха быть отвергнутым, третьим нужна компания, в которой можно себя проявить и получить одобрение.

