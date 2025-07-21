Роза Сябитова рассказала, существует ли настоящая женская дружба

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что до сих пор близко общается со своей школьной подругой. По мнению свахи, это очередное доказательство того, что настоящая женская дружба — не миф.

«Женская дружба существует. Много примеров, и в классике мы можем это прочитать. Я до сих пор дружу со своей школьной подругой. Мы часто созваниваемся, общаемся по телефону на дни рождения, Новый год. Дружим со школьной скамьи. Хотя тогда была более активная дружба, времени больше друг другу уделяли. Сейчас этого меньше в силу определенных причин: у нее внуки, у меня тоже. Поэтому не всегда есть возможность выбрать время, чтобы встретиться. Но спасибо цивилизации и технологиям», — поделилась Сябитова.

Телеведущая также выразила мнение, что полноценной дружбы между мужчиной и женщиной, напротив, не существует.

«Дружба прекращается не только тогда, когда в жизни мужчины появляется женщина, чувства могут вспыхнуть и между друзьями. Одна из составляющих любви — это тоже дружба. Вот поэтому дружбы между мужчиной и женщиной не существует — это логично», — объяснила она.

Ранее Сябитова отказалась обсуждать алкоголизм мужа Кудрявцевой.