Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Названы продукты, отказ от которых сопровождается «синдромом отмены»

Врач Русакова: отказ от сладкого и фастфуда сопровождается синдромом отмены
Shutterstock

Резкий отказ от сладкого или фастфуда может вызвать «синдром отмены», поскольку они вызывают привыкание. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Сахаросодержащие продукты стимулируют выброс дофамина, из-за чего формируется привычка. Человек начинает чувствовать непреодолимую тягу к сладкому, а при резком отказе от него может столкнуться с головными болями, усталостью и раздражительностью», — предупредила эксперт.

К аналогичной проблеме может привести решение отказаться от жирной еды, потому что ее рецепторы языка воспринимают как наиболее доставляющую удовольствие. Из-за этого людям может хотеться есть такую пищу чаще, поскольку без нее может падать настроение и усиливаться чувство голода. К наиболее опасным продуктам в этом плане Русакова отнесла фастфуд, так как в нем содержится большое количество сахара и жиров.

Для эффективного отказа от таких продуктов врач посоветовала придерживаться постепенности — уменьшать порции, заменять их здоровыми перекусами, а также повышать физическую активность, потому что она помогает контролировать аппетит и улучшает настроение.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Чулев до этого рассказал «Газете.Ru», что резкий отказ от кофе после многолетней привычки может сопровождаться неприятными симптомами, которые нередко пугают людей и заставляют вновь вернуться к привычной чашке напитка.

Ранее были названы продукты, которые повышают риск развития деменции.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!