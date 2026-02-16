Названы продукты, отказ от которых сопровождается «синдромом отмены»

Резкий отказ от сладкого или фастфуда может вызвать «синдром отмены», поскольку они вызывают привыкание. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Сахаросодержащие продукты стимулируют выброс дофамина, из-за чего формируется привычка. Человек начинает чувствовать непреодолимую тягу к сладкому, а при резком отказе от него может столкнуться с головными болями, усталостью и раздражительностью», — предупредила эксперт.

К аналогичной проблеме может привести решение отказаться от жирной еды, потому что ее рецепторы языка воспринимают как наиболее доставляющую удовольствие. Из-за этого людям может хотеться есть такую пищу чаще, поскольку без нее может падать настроение и усиливаться чувство голода. К наиболее опасным продуктам в этом плане Русакова отнесла фастфуд, так как в нем содержится большое количество сахара и жиров.

Для эффективного отказа от таких продуктов врач посоветовала придерживаться постепенности — уменьшать порции, заменять их здоровыми перекусами, а также повышать физическую активность, потому что она помогает контролировать аппетит и улучшает настроение.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Чулев до этого рассказал «Газете.Ru», что резкий отказ от кофе после многолетней привычки может сопровождаться неприятными симптомами, которые нередко пугают людей и заставляют вновь вернуться к привычной чашке напитка.

