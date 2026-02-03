Названы продукты, которые повышают риск развития деменции

Ряд продуктов, в числе которых сладости и фастфуд, негативно влияют на работу мозга, повышая риск развития деменции. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.

«Продукты, которые разрушают стенки сосудов, обычно богаты сахарами, трансжирами, добавками. Это, например, колбасы, фастфуд, сладости. При употреблении таких продуктов ухудшается кровоток и питание нейронов, а клетки мозга быстрее теряют способность к восстановлению. Со временем это проявляется, в том числе, в виде снижения памяти», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, факторы риска развития деменции можно разделить на те, которые поддаются влиянию, и те, на которые оказать влияние нельзя. К первой группе относятся образ жизни, питание и перенесенные черепно-мозговые травмы, а ко второй — возраст, пол и генетическая предрасположенность человека.

До этого ученые из Ливерпульского университета выяснили, что резкие повышения уровня сахара в крови после приема пищи могут существенно увеличивать риск развития болезни Альцгеймера. Согласно результатам исследования, у людей с повышенным уровнем сахара в крови после еды — так называемой постпрандиальной гипергликемией — риск болезни Альцгеймера был на 69% выше.

