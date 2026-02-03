Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Названы продукты, которые повышают риск развития деменции

Диетолог Кованова: фастфуд и колбасы могут привести к снижению памяти
Francois Lenoir/Reuters

Ряд продуктов, в числе которых сладости и фастфуд, негативно влияют на работу мозга, повышая риск развития деменции. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.

«Продукты, которые разрушают стенки сосудов, обычно богаты сахарами, трансжирами, добавками. Это, например, колбасы, фастфуд, сладости. При употреблении таких продуктов ухудшается кровоток и питание нейронов, а клетки мозга быстрее теряют способность к восстановлению. Со временем это проявляется, в том числе, в виде снижения памяти», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, факторы риска развития деменции можно разделить на те, которые поддаются влиянию, и те, на которые оказать влияние нельзя. К первой группе относятся образ жизни, питание и перенесенные черепно-мозговые травмы, а ко второй — возраст, пол и генетическая предрасположенность человека.

До этого ученые из Ливерпульского университета выяснили, что резкие повышения уровня сахара в крови после приема пищи могут существенно увеличивать риск развития болезни Альцгеймера. Согласно результатам исследования, у людей с повышенным уровнем сахара в крови после еды — так называемой постпрандиальной гипергликемией — риск болезни Альцгеймера был на 69% выше.

Ранее был назван простой способ ослабить негативное влияние вредных продуктов на мозг.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!