Мошенники начали использовать новую схему с проверкой качества воды и заменой счетчиков

Мошенники начали использовать новую схему с обманом россиян от лица сотрудников «Водоканала». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

«Жертве звонят ненастоящие сотрудники «Водоканала», предлагая заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Затем они просят назвать код из сообщения», — говорится в материалах.

После этого злоумышленники связываются с человеком и убеждают, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали. Далее они звонят под видом сотрудников банка и просят перевести деньги на определенный счет, который принадлежит им.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали пользоваться тем, что к концу года россияне разбираются с налогами. Аферисты рассылают сообщения от лица налоговой службы, причем на фоне того, что в конце года все сообщения от ведомства ожидаемы и приоритетны, жертвы часто слепо им доверяют.

Ранее юристы рассказали, как снизить риски при покупке жилья и защититься от мошенников.