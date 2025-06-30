В Израиле произошли столкновения между военными и еврейскими поселенцами

У израильской военной базы произошли столкновения еврейских поселенцев с военнослужащими и полицией. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Десятки человек собрались у базы в Биньямине, выражая возмущение недавним инцидентом, когда военные выстрелами в воздух разогнали собравшихся напасть на палестинскую деревню поселенцев.

Протестующие напали на сотрудников сил безопасности, распылили перцовый баллончик и разбили военные автомобили. Военным и полицейским пришлось применить силу, в том числе использовать светошумовые гранаты. Один человек получил ранение и был отправлен в больницу.

29 мая протестующие ворвались в офис партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» в Тель-Авиве и забаррикадировались там. Силовикам удалось выдворить противников правительства из здания. В полиции сообщили, что 62 человека были задержаны за нарушение общественного порядка и столкновения с правоохранителями.

Ранее Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху.