В Израиле сотни тысяч ортодоксальных евреев вышли на митинг против призыва в армию

Ynet: в Иерусалиме 200 тысяч ортодоксов вышли на митинг против призыва в армию

Около 200 тысяч ортодоксальных евреев вышли на улицы Иерусалима, протестуя против обязательного призыва в армию иудеев. Об этом сообщает портал Yne.

Участники митинга, получившего название «Марш миллионов», требовали, чтобы власти отказались от планов по введению всеобщей воинской повинности для ортодоксов, включая учащихся религиозных училищ, которые сейчас фактически освобождены от службы в армии.

В столицу съехались верующие со всей страны. Многие шли пешком по шоссе №1, соединяющему Иерусалим с прибрежными районами, из-за чего движение по трассе было полностью перекрыто. Полиция временно приостановила и железнодорожное сообщение.

В районе вокзала произошли столкновения протестующих с полицией и журналистами. Некоторые участники забрались на крыши зданий и краны. По данным портала, один из молодых активистов сорвался с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы.

