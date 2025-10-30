На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Израиле сотни тысяч ортодоксальных евреев вышли на митинг против призыва в армию

Ynet: в Иерусалиме 200 тысяч ортодоксов вышли на митинг против призыва в армию

Около 200 тысяч ортодоксальных евреев вышли на улицы Иерусалима, протестуя против обязательного призыва в армию иудеев. Об этом сообщает портал Yne.

Участники митинга, получившего название «Марш миллионов», требовали, чтобы власти отказались от планов по введению всеобщей воинской повинности для ортодоксов, включая учащихся религиозных училищ, которые сейчас фактически освобождены от службы в армии.

В столицу съехались верующие со всей страны. Многие шли пешком по шоссе №1, соединяющему Иерусалим с прибрежными районами, из-за чего движение по трассе было полностью перекрыто. Полиция временно приостановила и железнодорожное сообщение.

В районе вокзала произошли столкновения протестующих с полицией и журналистами. Некоторые участники забрались на крыши зданий и краны. По данным портала, один из молодых активистов сорвался с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы.

29 октября в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что вернулись к режиму прекращения огня в секторе Газа после удара по десяткам целей палестинских радикалов. Израильские военные сообщили, что ликвидировали 30 боевиков, занимавших командные должности в вооруженных группировках палестинского анклава, после чего «ЦАХАЛ возобновил соблюдение режима прекращения огня».

Ранее премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами