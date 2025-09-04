Русский мэр колумбийского города заявил, что на него «позаводили кучу дел»

Мэр города в Колумбии россиянин Михаил Краснов рассказал «Газете.Ru», что местная прокуратура завела на него «кучу дел», чтобы сместить с должности. Он отметил, что готов вернуться в Россию, если его позовут управленцем. До этого стало известно, что Краснова отстранили от работы главой Тухни из-за преподавательской деятельности.

«Напомню, что преследование со стороны прокуратуры — происки бывшего мэра, который боится, что я буду расследовать все его, скажем, деяния. Поэтому ему очень важно, чтобы меня здесь не было. Но это первая инстанция, там еще есть три этапа апелляции. Даже если в этих трех инстанциях, допустим, проиграем, хотя должны выиграть, то по решению интерамериканского суда по правам человека прокуратура не может отстранять от должности выборную должность. Поэтому это пугалки для людей, которые не знают закон. Меня очень удивляет, что в тот же день абсолютно все национальные медиа, которые, скорее всего, были проплачены, опубликовали эту информацию. Ну, в конце концов, я медийная личность, поэтому любая информация про меня, тем более такого характера, повышает рейтинг», — сказал он.

Краснов добавил, что готов вернуться в Россию, если его лишат права занимать государственные должности в Колумбии. По его словам, он — хороший муниципальный управляющий, и мог бы быть полезен, например, в родном Саратове.

«Если решение генпрокуратуры, потому что тут на меня еще кучу дел позаводили, останется неизменным, то там идет запрет занимать государственные должности на 14 лет. Это значит, что и в государственном и в частном университете я бы не смог преподавать. То есть практически закрывается жизнь. Посмотрим. В Россию, в Германию — вообще есть 200 стран. Я бы, конечно, хотел вернуться в Россию. Со стороны властей меня никто не звал, хотя с удовольствием бы поработал, потому что я понимаю, как работает государственный аппарат. Я считаю себя хорошим муниципальным управляющим. Ну, а так, конечно, планов много. Я вообще люблю Россию, Саратов очень люблю. Я бы был рад, если бы меня куда-нибудь позвали», — заявил Краснов.

В конце августа стало известно, что генеральная прокуратура Колумбии отстранила Михаила Краснова от работы главой города в Колумбии из-за работы учителем. Надзорный орган установил, что в конце 2022 года он подписал контакт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете в Тунхе. Это произошло менее чем за год до его избрания мэром этого же города. Делать так было нельзя — по закону Колумбии, подрядчик госпредприятия не может заниматься работой чиновника.

В октябре 2023 года Михаил Краснов выиграл выборы мэра города Тунха, набрав 32% голосов. Он рассказал журналистам, что унаследовал от предыдущего мэра долги в размере 93 млрд песо. Чиновник пообещал привлечь в регион международные инвестиции, включая российские.

Краснов является уроженцем Саратова, живет в Колумбии около десяти лет и имеет местное гражданство.

