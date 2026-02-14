Под Владимиром женщину увезли в больницу после падения наледи с крыши многоэтажки

Во Владимирской области женщина пострадала при падении наледи с крыши

В городе Ковров снег и наледь с трехэтажного дома упали на местную жительницу, сообщает в Telegram-канале управление СК по Владимирской области.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел около 15:00 на Пионерской улице. После падения снежно-ледяной массы с крыши многоэтажки 55-летнюю женщину доставили в больницу. Следователи уже ее опросили, получили записи с камер видеонаблюдения и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники ведомства дадут оценку работе лиц, которые отвечали за чистку кровли от снега.

До этого в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) пятерых детей завалило снегом у катка, один ребенок не выжил. Инцидент произошел вечером у крытого хоккейного корта. С его крыши сошел снег, когда пострадавшие проходили мимо.

После этого в МЧС призвали организовать незамедлительную очистку кровель зданий, в приоритетном порядке — объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей. В ведомстве предупредили о высоком риске обрушений крыш из-за снега.

Ранее появилось видео с места обрушения козырька больницы в Тамбовской области.