Юрист оценил законность публичного размещения списков должников за ЖКУ

Публичное размещение списков должников за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) является незаконным, если в них есть персональные данные россиян. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Денис Хмелевской.

Он отметил, что управляющие компании могут указывать в таких списках данные о номерах квартир и лицевых счетах жильцов, поскольку эта информация не имеет конфиденциального характера. При этом там не должно быть фамилий с инициалами, адресами и статусами жильцов, например «мать-одиночка», «инвалид», за такое нарушение могут грозить штрафы согласно статье о нарушении в области персональных данных (13.11 КоАП РФ).

«Активные собственники, размещающие такие списки, в том числе в общедомовых чатах, могут получить штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Должностные лица рискуют заплатить от 100 до 300 тысяч, а юридические – от 300 до 700 тысяч», – уточнил Хмелевской.

В случае такого нарушения граждане могут обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомедова до этого заявила, что в случае, если в списках должников за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не указаны персональные данные, их можно законно размещать в подъездах.

