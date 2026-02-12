Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Юрист оценил законность публичного размещения списков должников за ЖКУ

Юрист Хмелевской: публично размещать списки должников за ЖКУ незаконно
Alexander Legky/Global Look Press

Публичное размещение списков должников за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) является незаконным, если в них есть персональные данные россиян. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Денис Хмелевской.

Он отметил, что управляющие компании могут указывать в таких списках данные о номерах квартир и лицевых счетах жильцов, поскольку эта информация не имеет конфиденциального характера. При этом там не должно быть фамилий с инициалами, адресами и статусами жильцов, например «мать-одиночка», «инвалид», за такое нарушение могут грозить штрафы согласно статье о нарушении в области персональных данных (13.11 КоАП РФ).

«Активные собственники, размещающие такие списки, в том числе в общедомовых чатах, могут получить штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Должностные лица рискуют заплатить от 100 до 300 тысяч, а юридические – от 300 до 700 тысяч», – уточнил Хмелевской.

В случае такого нарушения граждане могут обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомедова до этого заявила, что в случае, если в списках должников за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не указаны персональные данные, их можно законно размещать в подъездах.

Ранее россиян возмутили взлетевшие счета за ЖКХ.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!