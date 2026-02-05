Размер шрифта
В Москве прошла акция в поддержку Армянской церкви и католикоса Гарегина II

В Москве к посольству Армении вышли протестующие против арестов священников
Кадр из видео Тамара Шахназарян/ТАСС

У посольства Армении в Москве прошла акция в поддержку Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и задержанных в Ереване священнослужителей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что собравшиеся начали митинг с молитвы. Участники держали плакаты в защиту арестованных священников и российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Выражали протест против действий властей Армении с лозунгами: «Наш крест — наша сила» и «Свободу» на русском и армянском языках.

Священнослужитель Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви Геворг Варданян в ходе акции отметил, что правительство Армении на сегодняшний день под разными предлогами и выдуманными обвинениями сажает священнослужителей и тех людей, которые возносят свой голос в защиту армянского народа и церкви.

«К сожалению, это так. Но мы верим, мы молимся, мы стараемся сделать так, чтобы это все не продолжалось, чтобы все это быстро закончилось, потому что невозможно больше так жить. Народ разделен. Люди враги между собой, люди не уважают друг друга», — сказал он.

По мнению участников митинга, власти Армении нарушают конституцию, запрещая епископам выезд из страны и вмешиваясь во внутренние церковные дела. Также общественный деятель Левон Муканян призвал граждан Армении не голосовать за премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах в июне.

Напомним, отношения между правительством и церковью обострились после 2020 года, когда Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки Пашиняна из-за его позиции по Нагорному Карабаху. В декабре 2025 года премьер представил план «по обновлению Армянской апостольской церкви», предполагающий смещение Гарегина II, который по уставу избирается пожизненно. 5 января 2026 года документ подписали Пашинян и 10 епископов.
 
