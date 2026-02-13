Россиян предупредили о популярных мошеннических схемах перед Днем святого Валентина

В преддверии праздников активность мошенников начинает расти. Перед Днем святого Валентина для различных схем обмана злоумышленники используют ажиотаж вокруг подарков, цветов и романтического досуга. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков.

По словам специалиста, одними из самых распространенных сценариев обмана являются фейковые скидки и акции на торговых онлайн-площадках, а также фиктивные приглашения в кинотеатры, рестораны и другие места досуга..

«Одной из самых массовых схем остаются праздничные скидки и промоакции. Мошенники создают фишинговые сайты популярных онлайн-магазинов и маркетплейсов, на которых предлагают выгодные цены на цветы, шоколад, парфюмерию и другие подарки. После оформления «заказа» деньги уходят мошенникам», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что сейчас актуальна схема с доставкой подарков или цветов. Мошенники, притворяясь курьерами, звонят жертвам и просят их назвать код из сообщения, который якобы нужен для подтверждения заказа. Однако на самом деле с помощью этого кода злоумышленники меняют пароль к банковскому приложению пользователя или к порталу Госуслуг. В итоге обманщики получают доступ к аккаунтам жертвы.

Специалист добавил, что в 2026 году остается актуальна и схема Fake date. Накануне романтичного праздника мошенники создают фейковые профили в социальных сетях или в сервисах для знакомств. Они входят в доверие, после чего предлагают пользователям сходить на свидание в кино, театр или на концерт. Для приобретения билетов злоумышленники отправляют жертве ссылку на фишинговый сайт, после проведения оплаты на котором пользователь теряет деньги.

Помимо этого того, перед праздником в мессенджерах начинают проводиться различные «розыгрыши». Мошенники создают фейковые страницы известных брендов и публикуют там информацию о конкурсе, призами которого якобы являются билеты на концерт или ужин на двоих. Затем пользователям сообщают об их «выигрыше», но для получения вознаграждения просят авторизоваться или направить код подтверждения. Таким образом жертвы лишаются доступа к своим аккаунтам.

