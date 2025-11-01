На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина нашел свою пропавшую в 2020 году собаку, листая соцсети

invisiveis_naomais/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина из Бразилии нашел свою пропавшую в 2020 году собаку, листая соцсети, пишет Mirror.

Эдилсон из города Бетим не терял надежды найти пса по кличке Абнер, пропавшего в 2020 году. Он расклеивал объявления и объезжал приюты, но все было безуспешно.

«Когда я не смог его найти, я отказался от желания когда-либо завести еще одну собаку», — поделился он.

Тем временем Абнер, оказавшийся на улице, был спасен и проживал в приюте. Из-за проблем со здоровьем, характерных для пожилого животного, он стал постоянным подопечным благотворительного проекта, помогающего собакам и кошкам, которых чаще всего обходят вниманием из-за возраста или болезней.

Эдилсон случайно наткнулся в социальной сети на фотографии с групповой прогулки, организованной волонтерами проекта. На снимках он сразу узнал своего давно потерянного друга.

Встреча хозяина и питомца, организованная волонтерами, была крайне эмоциональной.

«Абнер подошел ближе, обнюхал его, а затем растаял в объятиях и ласке. Это был прекрасный момент, который мы никогда не забудем», — рассказал один из участников проекта.

Ранее сбежавшая 5 лет назад чихуахуа найдена в другой части страны, бродящей по улице.

