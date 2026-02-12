Мать была арестована после того, как ввела фекалии в капельницу дочери

В США арестовали мать после того, как она ввела фекалии в капельницу дочери

В штате Огайо арестована 35-летняя Тиффани Ле Сер по подозрению в попытке ввести фекалии в капельницу своей дочери, находившейся на лечении в детской больнице, пишет Independent.

По данным сотрудников медучреждения, женщина была замечена при попытке ввести в систему внутривенного вливания «чужеродное вещество». О случившемся сообщили в правоохранительные органы. После этого, как уточняется, было принято решение о контроле всех последующих визитов матери в целях обеспечения безопасности ребенка.

Спустя два дня подозреваемая вновь попыталась совершить аналогичные действия. Один из офицеров полиции получил сообщение от коллеги о том, что женщина была замечена с шприцем и веществом, предположительно являвшимся человеческими отходами.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Ле Сер вошла в ванную комнату, а затем вышла с контейнером, который, по версии следствия, был наполнен фекалиями. После этого женщина якобы набрала содержимое в шприц и ввела его в капельницу, подключенную к руке ребенка.

Тиффани была задержана в больнице. Медицинский персонал немедленно приступил к оказанию помощи ребенку. Информация о текущем состоянии девочки не раскрывается. Причина ее госпитализации также не сообщается.

Предварительное судебное слушание по делу назначено на 19 февраля 2026 года. Представители больницы отказались комментировать инцидент, сославшись на требования конфиденциальности пациентов.

