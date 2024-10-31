Петербургская банда консуматорш развела мужчин, желавших общения, на 820 тысяч рублей

В Петербурге пресекли деятельность банды консуматорш, которая развела желавших общения мужчин на 820 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии ведомства, предполагаемый организатор преступной группы открыл бар и нанял девушек, которые должны были заманивать в заведение состоятельных мужчин и склонять к заказу еды и напитков по завышенным ценам. Когда клиенты замечали, в какую сумму им обошелся вечер с дамой, они понимали, что их обманули, и обращались в полицию.

Стражи порядка на данный момент установили, что ущерб от деятельности злоумышленников превысил 820 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемым избрали различные меры пресечения. Кроме того, проведены обыски по их местам проживания и в баре.

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