На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Братья жены отрезали ее мужу ноги, когда он пришел помириться с супругой

В Индии братья жены отрезали ее мужу ноги, когда он пришел помириться с супругой
true
true
true
close
Shutterstock

В Индии братья жены отрезали ее мужу ноги, когда он пришел помириться с супругой, пишет The Times of India.

По данным полиции, Динеш Cоланки пришел в дом своей племянницы Маниши, чтобы обсудить возможное примирение после ссоры с супругой Ратан, с которой прожил 35 лет. Во время разговора в дом прибыли два его шурина — Канджи и Хаку Савалия. Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего Хаку позвонил остальным братьям — Нану, Багхе и Джадаву — и еще трем неизвестным.

Когда они приехали, ситуация быстро переросла в кровавое нападение. По данным жалобы, поданной Манишей, Багха ударил Соланки металлической трубой по голове, сбив его с ног. Затем Джадав и еще несколько мужчин топором отрубили жертве обе ноги, в то время как двое стояли на страже снаружи. Манишу, пытавшуюся вмешаться, силой вытолкнули из дома.

Пострадавшего срочно доставили в гражданскую больницу Амрели, а затем перевели в Раджкот, но врачам не удалось его спасти.

В настоящий момент полиция ведет поиски всех семерых подозреваемых, включая пятерых братьев жены.

Ранее в Индии четыре молодых человека похитили девушку, удерживали в доме и насиловали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами