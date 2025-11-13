В Индии братья жены отрезали ее мужу ноги, когда он пришел помириться с супругой

В Индии братья жены отрезали ее мужу ноги, когда он пришел помириться с супругой, пишет The Times of India.

По данным полиции, Динеш Cоланки пришел в дом своей племянницы Маниши, чтобы обсудить возможное примирение после ссоры с супругой Ратан, с которой прожил 35 лет. Во время разговора в дом прибыли два его шурина — Канджи и Хаку Савалия. Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего Хаку позвонил остальным братьям — Нану, Багхе и Джадаву — и еще трем неизвестным.

Когда они приехали, ситуация быстро переросла в кровавое нападение. По данным жалобы, поданной Манишей, Багха ударил Соланки металлической трубой по голове, сбив его с ног. Затем Джадав и еще несколько мужчин топором отрубили жертве обе ноги, в то время как двое стояли на страже снаружи. Манишу, пытавшуюся вмешаться, силой вытолкнули из дома.

Пострадавшего срочно доставили в гражданскую больницу Амрели, а затем перевели в Раджкот, но врачам не удалось его спасти.

В настоящий момент полиция ведет поиски всех семерых подозреваемых, включая пятерых братьев жены.

