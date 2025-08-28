Девушка, которая пыталась спасти Маркаряна, опубликовала трогательный пост о нем

Перевозившая в багажнике Маркаряна заявила, что будет стоять за него до конца

Девушка, которая пыталась спасти блогера Арсена Маркаряна от задержания, опубликовала в своем закрытом аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательный пост о нем. Публикация оказалась в распоряжении корреспондента «Газеты.Ru».

«Он справится вопреки всем и всему. Я стою за него до конца», — написала девушка, прикрепив к своей публикации фотографию блогера из зала суда.

23 августа Арсена Маркаряна задержали на дороге в Подмосковье. Предположительно, он хотел скрыться от правосудия за пределами России. Сообщалось, что от силовиков Маркарян прятался в багажнике автомобиля своей знакомой Юлии, которая и опубликовала трогательный пост. По данным «Газеты.Ru», она была библиарием блогера на одном из его курсов.

Однако позже сам блогер назвал ложью информацию о том, что он пытался выехать из страны в багажнике авто. Маркарян уточнил, что в день задержания машину, в которой он ехал, остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Сперва их проверили у водителя, а затем у пассажиров, в том числе у Маркаряна.

25 августа Таганский районный суд Москвы заключил блогера Арсена Маркаряна под стражу на 17 суток. По версии следствия, Маркарян опубликовал в сети видеозапись, в которой содержалась информация об оскорблении памяти защитников Отечества. Кроме того, по данным СМИ, блогер призывал к совершению терактов в России и ударам БПЛА, за что был объявлен в розыск.

Ранее мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали и грамоты.