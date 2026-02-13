Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Больше половины россиян слушают радио в 2026 году

KP.RU: 61% россиян продолжают слушать радио в 2026 году
Shutterstock

Больше половины россиян поделились, что продолжают регулярно слушать радио в 2026 году. При этом у многих из них есть любимые радиостанции. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 61% респондентов все еще часто слушают радио во время поездок на машине, на кухне и в других ситуациях. Эти россияне также отметили, что у них есть не только любимые радиостанции, но и любимые программы.

Однако другие 38% участников опроса заявили, что не слушают радио. Многие из них отметили, что им комфортнее узнавать необходимую информацию по телевидению или находить все интересующее в Сети.

«Неужели у кого-то еще радио осталось? Мне кажется, уже лет 10-20 не слушаю», — удивился один из опрошенных.

Оставшийся 1% респондентов проголосовали за вариант «другое».

Ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце и Университета Эрлангена — Нюрнберга до этого выяснили, что кратковременный отказ от смартфона может сделать человека бодрее и немного счастливее. Исследователи проверили, как на самочувствие влияет естественное, а не принудительное «отключение» от цифровых медиа.

Ранее стало известно, что больше половины россиян смотрят телевизор каждый день.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!