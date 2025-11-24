Больше половины россиян смотрят телевизор каждый день

Ежедневно телевизор смотрят 56% опрошенных россиян. При этом некоторые из них включают телевизор фоном, чтобы создать в доме уют. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, одни респонденты каждый день смотрят выпуски новостей, другие стараются не пропускать новые выпуски любимых телепередач или шоу, а некоторые включают телевизор, чтобы в доме было веселее и уютнее.

Еще 12% россиян рассказали, что смотрят телевизор часто, но не каждый день. Эти опрошенные включают фильмы или ток-шоу несколько раз в неделю.

Другие 8% респондентов заявили, что у них есть телевизор, но они используют его крайне редко. Эти участники опроса лишь несколько раз в месяц смотрят различные фильмы.

При этом 23% россиян признались, что не смотрят телевизор вовсе. Опрошенные отметили, что интересующий контент они могут найти в интернете, не подстраиваясь под расписание телеканалов. Кроме того, многих раздражает большое количество рекламы.

Оставшийся 1% россиян проголосовал за вариант «другое».

