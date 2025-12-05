На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина попытался купить у матери 10-месячного ребенка и был арестован

В США арестовали мужчину за попытку купить у матери 10-месячного ребенка
true
true
true
close
Police Department

В Энджи, штат Луизиана, 73-летний Хауэлл Джин Пентон был арестован после того, как, как утверждают власти, попытался купить у матери ее 10-месячную дочь, пишет Mirror.

По данным офиса шерифа округа Вашингтон, расследование началось 26 ноября 2025 года. Через три дня сотрудники шерифа и местной полиции провели секретную операцию, в ходе которой Пентон был задержан.

Местные власти подчеркнули, что расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют все обстоятельства дела и пытаются выяснить, были ли другие лица причастны к попытке сделки.

«Мы расследуем этот инцидент с максимальной серьёзностью. Защита детей и предотвращение подобных преступлений — наш главный приоритет. Мы призываем всех, кто владеет какой-либо информацией, обратиться к нам», — говорится в заявлении.

Пентона могут ожидать серьезные уголовные последствия в случае подтверждения обвинений. Попытка приобретения несовершеннолетнего является тяжким преступлением по законам штата Луизиана.

В настоящее время он содержится в окружной тюрьме под залогом в размере $200 тысяч.

Ранее родители в США хотели продать двухмесячного ребенка за шесть бутылок пива.

