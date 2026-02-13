Россиянам рассказали, как оформить учебный отпуск

Сотрудники, которые совмещают работу с обучением в аккредитованных учебных заведениях, имеют право взять учебный отпуск. Однако его оплата будет зависеть от формы обучения. Об этом «Известиям» рассказала заместитель директора департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

Специалист объяснила, что оформить учебный отпуск могут сотрудники, которые работают и одновременно с этим учатся в вузах и колледжах, имеющих аккредитацию.

«При обучении по очной форме учебный отпуск не оплачивается, а если вы обучаетесь по очно-заочной или заочной форме, то на период учебного отпуска работнику сохраняется средний заработок. Важное условие: образование должно получаться впервые на этом уровне, например, если это первый бакалавриат или магистратура после бакалавриата. А вот второе высшее того же уровня уже не дает гарантии оплачиваемого отпуска, и работодатель может законно отказать», — подчеркнула Шульженко.

По ее словам, в среднем учебный отпуск предоставляют на срок от 30 до 50 календарных дней в год на сессии, до 30 дней на госэкзамены, а на подготовку и защиту выпускной работы выделяется до четырех месяцев. Если отпуск оплачиваемый, то на указанный срок за сотрудником сохраняется его средний заработок.

Для оформления ученого отпуска необходимо предоставить справку-вызов из учебного заведения и заявление на имя работодателя. Первый документ является подтверждением, что работник допущен к сессии или итоговой аттестации. При этом закон не предусматривает конкретных сроков подачи документов.

Эксперт добавила, что при выполнении всех условий работодатель не имеет права отказывать в предоставлении учебного отпуска, а перенос допустим только по соглашению обеих сторон и с согласия сотрудника.

