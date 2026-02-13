На Москву обрушатся морозы из-за вторжения арктического холода

В Москве продолжатся снегопады вплоть до середины будущей недели. В ближайшие дни сохранится относительно теплая погода, однако после 15 февраля в столичный регион ворвется арктический холод, который принесет с собой морозы, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На выходные он спрогнозировал колебания температуры воздуха от 0 до +2 градусов, местами – до +3 градусов. Ночью ожидается от -1 до +1. Хотя это не приведет к глобальному таянию снега, сугробы станут заметно ниже, отметил синоптик.

«Но после обеда 15 февраля начнется вторжение холодного арктического воздуха, и температура будет опускаться»,, — предупредил Ильин.

По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха будет варьироваться от -10 до -15 градусов, днем от -8 до -13 градусов. При этом новая рабочая неделя начнется с очередной порции умеренных снегопадов, а вот со вторника осадки начнут сокращаться, полностью прекратившись к середине недели.

До среды ожидается от -13 до -18 градусов в ночные часы, местами – до -20 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -7 до -12 градусов.

Ранее синоптик предупредил, что в выходные улицы Москвы превратятся в огромный каток.