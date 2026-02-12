В выходные улицы Москвы превратятся в огромный каток

В Москве сохранится теплая погода вплоть до воскресенья, 15 февраля. В этот день в столичный регион внезапно придет холод, из-за чего оттаявший до этого снег создаст сильную гололедицу, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, 13 и 14 февраля в средней полосе страны от Смоленска до Нижнего Новгорода температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов, в том числе – в столице. При этом в Москве пройдет мокрый снег с дождем, а в воскресенье циклон отступит, с обеда начнет холодать, температура воздуха упадет до -10 градусов.

«Гололедица будет образовываться в Москве в течение всего воскресного дня. Так что слово «каток» очень подходит к той ситуации, которая возникнет на улицах, — предупредил Шувалов. — Надо быть наготове».

В ночь с воскресенья на понедельник продолжит холодать, температура воздуха упадет до -15 градусов, заключил синоптик.

