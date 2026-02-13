Размер шрифта
Психолог назвала главные отличия любви от влюбленности

Психолог Панфилова: бабочки в животе – это признак ненастоящей любви
Влюбленность отличается тем, что она может быстро прийти и также быстро покинуть, а любовь – это глубокое чувство, которое подразумевает комфорт и доверие. В первом случае говорят о бабочках в животе, а во втором – о чувстве локтя и поддержке, объяснила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

По словам специалиста, любовь подразумевает принятие разных граней личности человека, а также обязательные ощущения доверия и надежности.

«Ты человеку не просто доверяешь, а можешь на него положиться. Благодарность тоже может быть опорой любви. Чем больше граней, тем более естественная любовь, это глубокая близость, — подчеркнула специалист. — А если только бабочки в животе, то это влюбленность или зависимость».

Важно, чтобы, помимо внешней привлекательности, человек также давал ощущение надежности и входил в планы на будущее, заключила психолог.

До этого психологи отмечали, что люди не могут чувствовать влюбленность вечно, это состояние помогает им сблизиться с другим человеком и сформировать эмоциональную привязанность, после чего оно естественным образом проходит. Со временем эмоциональный всплеск угасает, даже если влюбленность была счастливой, подчеркивают специалисты.

Ранее ученые раскрыли природу феномена влюбленности в вымышленных персонажей.
 
