Россиянам объяснили, может ли влюбленность длиться вечно

Люди не могут чувствовать влюбленность вечно, это состояние помогает им сблизиться с другим человеком и сформировать эмоциональную привязанность, после чего оно естественным образом проходит. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы, профессор кафедры организации профессионального образования и образовательных технологий ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Ивашкина.

«Страстные переживания влияют и на физиологию, и на психику, подобно стрессу. Представляете, если бы человек все время был на пике переживаний? Что произошло бы с сердечно-сосудистой, эндокринной и другими системами организма?», — пояснила эксперт.

По ее словам, влюбленность ощущается на первых этапах отношений, когда человек ощущает легкую зависимость от другого, ищет с ним встречи и жаждет общения. Однако со временем эмоциональный всплеск угасает, даже если влюбленность была счастливой, уточнила Ивашкина.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого говорила, что за состоянием влюбленности стоит целый коктейль гормонов и нейромедиаторов, меняющих как поведение, так и физическое состояние человека. Влюбленность, по ее словам, начинается с выброса фенилэтиламина — вещества, которое вызывает прилив энергии, заставляет забыть о сне и еде, а также фокусирует внимание на объекте симпатии. Также организм активирует адреналин.

