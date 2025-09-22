На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, может ли влюбленность длиться вечно

Профессор Ивашкина: влюбленность не может длиться вечно
true
true
true
close
ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Люди не могут чувствовать влюбленность вечно, это состояние помогает им сблизиться с другим человеком и сформировать эмоциональную привязанность, после чего оно естественным образом проходит. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы, профессор кафедры организации профессионального образования и образовательных технологий ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Ивашкина.

«Страстные переживания влияют и на физиологию, и на психику, подобно стрессу. Представляете, если бы человек все время был на пике переживаний? Что произошло бы с сердечно-сосудистой, эндокринной и другими системами организма?», — пояснила эксперт.

По ее словам, влюбленность ощущается на первых этапах отношений, когда человек ощущает легкую зависимость от другого, ищет с ним встречи и жаждет общения. Однако со временем эмоциональный всплеск угасает, даже если влюбленность была счастливой, уточнила Ивашкина.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого говорила, что за состоянием влюбленности стоит целый коктейль гормонов и нейромедиаторов, меняющих как поведение, так и физическое состояние человека. Влюбленность, по ее словам, начинается с выброса фенилэтиламина — вещества, которое вызывает прилив энергии, заставляет забыть о сне и еде, а также фокусирует внимание на объекте симпатии. Также организм активирует адреналин.

Ранее ученые рассказали, как определить свой тип влюбленности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами