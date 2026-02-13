Россиянам назвали топ-5 самых вредных продуктов для пожилых людей

В пожилом возрасте важно пересмотреть рацион питания, исключив наиболее вредные продукты. В первую очередь – это соленые и маринованные продукты, которые напрямую влияют на сосуды и сердце, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Избыток соли в организме задерживает жидкость и провоцирует повышение артериального давления. На этом фоне растет нагрузка на почки и сердечно-сосудистую систему, а с возрастом это особенно опасно, подчеркивают специалисты. Они призвали исключить из рациона такие продукты, как селедка, соленья, колбасы, чипсы, соусы. Важно, чтобы содержание соли в рационе пожилого человека не превышало 5 граммов в день – это одна чайная ложка.

Второе место по вредности заняли рафинированные сладости и в целом сахар, которые приводят к скачкам глюкозы в крови, набору веса, нагрузкам на суставы. Также в антирейтинг вошли жирные сорта мяса и колбасные изделия – например, свинина, баранина, жирная говядина, различные сосиски и так далее. Специалисты предупреждают, что эти продукты приводят к атеросклерозу, который в пожилом возрасте является основным врагом сосудов.

Четвертое место в списке наиболее вредных продуктов в пожилом возрасте заняли белый хлеб и выпечка из муки высшего сорта. По словам экспертов, в таких изделиях мало клетчатки, при этом они обладают высоким гликемическим индексом. У людей в возрасте это может провоцировать запоры, а также в целом подобные продукты грозят набором лишнего веса.

Замыкает топ-5 самых вредных в пожилом возрасте продуктов жареная пища. Специалисты предупреждают, что в ней много вредных канцерогенов, калорий, такая еда тяжело переваривается, особенно с возрастом. В меню для представителей старшего поколения рекомендуется включать блюда, приготовленные с помощью варки, запекания, тушения или на пару, заключили эксперты. К вредным, особенно для пожилых людей, они также отнесли алкоголь и молоко.

