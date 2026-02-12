Врач рассказал, к каким проблемам могут привести серные пробки в ушах

Врач Калмыков: серные пробки в ушах могут привести к развитию отита

Наличие серных пробок в ушах может привести к развитию отита, если на проблему не обращать внимание. Об этом в интервью РИАМО предупредил главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь Здоров» Иван Калмыков.

«Серная пробка приводит к снижению слуха, что нарушает один из важнейших органов чувств. Длительное нахождение серной пробки в наружном слуховом проходе может привести к развитию наружного отита», — сказал специалист.

Чтобы удалить пробку, он посоветовал обратиться к врачу. Чтобы снизить вероятность ее появления, следует отказаться от чистки ушей ватными палочками — достаточно проводить гигиену ушной раковины во время посещения душа, отметил Калмыков.

Врач-оториноларинголог медицинской компании СберЗдоровье Марина Евсикова до этого рассказала «Газете.Ru», как правильно проводить гигиену ушей.

Убирать серу, по ее словам, необходимо лишь тогда, когда она находится в самом начале наружного слухового прохода и ее становится видно. Делать это можно с использованием салфетки, ватного диска или даже чистым пальцем, если нет длинных ногтей.

