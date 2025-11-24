На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У 12-летнего школьника, отдавшего мошенникам деньги родителей, случился нервный срыв

Школьник из Петербурга общался с мошенниками две недели и перевел им 650 тысяч
Мошенники общались с 12-летним школьником из Петербурга две недели и довели его до нервного срыва. Об этом kp.ru рассказала мать мальчика.

В начале ноября ее сыну написала некая девочка, которая спросила, где можно погулять. Он отправил ей геолокацию ТЦ в Московском районе, после чего в чат записал «кружок» мужчина в форме украинского военного, который предупредил о налете дронов на этот ТЦ. Потом ребенку пришло сообщение якобы от сотрудника МВД России, в котором его обвинили в передаче геолокации гражданского объекта врагам.

Испуганный мальчик поверил мошенникам, которые заявили, что теперь его родителям грозят неприятности в связи с обвинением в финансировании ВСУ, поэтому все деньги семьи необходимо перевести на другой счет. Спустя две недели угроз и запугиваний ребенок перевел неизвестным 627 тыс. рублей с кредитной карты матери, при этом банк взял еще 28 тыс. комиссии. Женщина пыталась остановить сына, который заперся в ванной с ее телефоном, но было уже поздно. Из-за сильного психологического давления со стороны мошенников мальчик очень переживал, сильно похудел и теперь ходит к психологу.

«Он бы все мне рассказал, у нас доверительные отношения. Но он же, понимаете, думал еще, что нас защищает. Они надавили на него, что если он что-то расскажет родителям, то это будет какая-то там статья и 10 миллионов штрафа еще на нас. Когда я читала переписку мошенников с моим сыном, я вообще не знаю, как он все это вынес – там такой прессинг был!» — говорит родительница.

Она считает одобренный банком ночной перевод нарушением «161-го закона, регулирующего банковские операции», и уже написала претензию и заявление в полицию. Юрист говорит, что шансы на возврат денежных средств есть, но кредит необходимо вернуть в течение ближайших 60 дней, а у семьи таких средств нет.

Ранее россиянке, личность которой украли мошенники, пришлось изменить имя и фамилию.

