Общество

Россиянам напомнили о новых правилах бронирования отелей

Депутат Тарбаев: 1 марта вступят в силу новые правила бронирования отелей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России с 1 марта вступят в силу новые правила в сфере услуг гостиниц и прочих мест размещения. В стоимость теперь можно будет включать сопутствующие услуги, также поменяются правила возврата средств при отмене брони, напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Он подчеркнул, что с марта понятие «цена номера» изменится на «цену размещения». Это, по словам депутата, позволит отелям включать в стоимость сопутствующие услуги, которые оказываются за единую цену. Также новые правила возврата средств позволят россиянам возвращать полную стоимость номера, отметил депутат.

«Даже в случае отмены брони за сутки до заезда отель вернёт клиенту стоимость бронирования; за более позднюю отмену или аннулирование брони будет удерживаться стоимость за одни сутки проживания», — заключил парламентарий.

Напомним, до этого Тарбаев отмечал, что пересмотр безвизового режима с Таиландом может разочаровать «зимовщиков». По его словам, этой категории туристов придется выбирать среди других направлений. Можно предположить, что выиграет Вьетнам — более доступный по цене, но менее инфраструктурно развитый конкурент Таиланда, предположил депутат.

Ранее стало известно, когда отели начнут заселять по QR-коду.
 
