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Из Китая в Москву запустили новый транспортный маршрут

Fesco запустила контейнерный поезд из Китая в Москву через Монголию
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Minh Hoang/AP

Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из китайского города Уху в Москву через Монголию, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Поезд запустили с целью расширения географии сухопутных сервисов между Китаем и Россией, объяснили в компании.

Как отметили в группе, маршрут осуществляется при сотрудничестве с китайской платформенной компанией. В Fesco добавили, что маршрут проходит через пограничные переходы Эрлянь/Замын-Ууд/Наушки (Китай/Монголия/Россия), поезда прибывают на станцию Белый Раст Московской железной дороги.

В первой половине марта РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя РЖД написало, что «Китайские железные дороги» впервые после пандемии COVID запустили по сети РЖД пассажирский поезд ПекинУлан-Батор — Москва.

По словам представителей российской транспортной компании, тестовый состав собрали из вагонов производства КНР, которые до этого не ходили в России. Поезд состоит из 12 вагонов: шесть купе, два СВ, один штабной вагон, один багажный и два вагона-электростанции. После тестирования будет принято решение об эксплуатации этого поезда на российской инфраструктуре и курсировании на регулярной основе.

Ранее в РЖД заявили о большом количестве неиспользуемых вагонов.

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