Минск и Москва запустят ночной поезд «Ласточка»

Безостановочные ночные поезда «Ласточка» запустят между Минском и Москвой. Об этом в интервью изданию «Беларусь сегодня» рассказал посол республики в России Александр Рогожник.

«Открою небольшой секрет: с РЖД достигнута еще одна договоренность - о запуске ночных безостановочных «Ласточек». Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов,» — сказал он в интервью.

По его словам, рост турпотока между двумя странами показывает, что поезда уже сейчас не могут перевезти всех желающих. Билеты на праздничные дни надо покупать сильно заранее. Рогожник отметил, что за последние пару лет совместно с РЖД была проведена необходимая работа, добавлены в расписание дополнительные поезда «Ласточка». Такие составы начали курсировать между двумя странами 15 декабря. Это составы в 10-вагонном исполнении, где два вагона бизнес-класса, отметил посол. Он выразил надежду, что принятое решение поможет сократить ажиотаж с билетами.

