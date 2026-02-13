«Гонка за технологиями»: в России одобрили уроки по изучению ИИ в школах

В России предложили включить в школьную программу уроки по изучению технологий искусственного интеллекта. Это важная инициатива, так как в современных условиях дети должны обладать навыками работы с нейросетями, отметил гендиректор «А-Я эксперт», разработчик систем ИИ Роман Душкин. Состоять программа должна из нескольких уровней – трех основных промтов для среднего образования будет достаточно, заявил он в беседе с 360.ru.

Комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы, специалист подчеркнул, что это очень своевременная идея на фоне гонки за постоянно ускоряющимися технологиями.

«Если мы не будем детей этому учить, их научит кто-то другой», — добавил он.

Можно не вводить дополнительные уроки, а включить изучение ИИ в программу информатики, считает Душкин. Он предложил предусмотреть три уровня промпт-инженерии, отметив, что на первом дети будут учиться эффективно писать, на втором – освоят такие важные артефакты, как таблицы, графики, диаграммы и презентации, а на третьем научатся использовать большие языковые модели для создания ПО.

«Все это тоже можно уместить в уроки информатики. Есть еще четвертый и пятый уровни промптинга, но это, скорее всего, не для школы», — заключил эксперт.

С инициативой введения в школах уроков по изучению нейросетей в обращении к Минпросвещению выступил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. До этого похожую идею озвучивал глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый – он подчеркивал, что детей и студентов важно обучать работе с ИИ, так как в ближайшее время на рынке появится множество новых профессий в этой области, а спрос на навыки работы в этой сфере уже растет.

Ранее стало известно, что уже половина российских школьников активно используют нейросети.