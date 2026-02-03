Размер шрифта
Общество

Россиянам объяснили, как добиться перерасчета коммуналки

Депутат Разворотнева: при перебоях с ресурсами нужно требовать перерасчета ЖКУ
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

При некачественном предоставлении жилищно-коммунальных услуг или перебоях с ресурсами россияне имеют право потребовать провести перерасчет оплаты за них. Об этом в беседе с RT сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ориентироваться при оценке качества услуг следует на постановление правительства РФ №354. В том числе этот документ разъясняет ситуации при перебоях в подаче услуг или нарушениях – например, если химический состав воды или ее температура, которая должна быть на уровне 60 градусов, не соответствует требованиям.

«Чтобы зафиксировать некачественную услугу, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу или в управляющую компанию», — отметила Разворотнева, добавив, что после этого заявку должны проверить сотрудники УК и ресурсоснабжающей организации.

По итогам проверки специалисты составляют акт с подписями представителей аварийно-диспетчерской службы. Если с проблемами столкнулся весь дом, то свою подпись могут поставить и другие жильцы – в будущем такой документ может пригодиться ,если придется судиться, пояснила депутат. С момента составления документа начинается перерасчет, который заканчивается только после полного восстановления подачи услуги в соответствии со всеми нормами. После этого подписывается еще один акт о выполненных работах.

«Если во всём доме проблемы, и весь дом обращается с такими актами, в том числе в ресурсоснабжающие компании, это прямо будет очень чувствительно, потому что перерасчёт будет значительный», — заключила парламентарий.

До этого исследователи выяснили, что более трети (37,58%) россиян не знают, что можно провести перерасчет за ЖКУ, если в квартире никто не живет. Еще 26,52% «что-то слышали о такой возможности», но не пользовались ею. При этом большинство участников опроса сталкивались с ситуацией, когда им пересчитывали стоимость услуги, в частности, отопления, в большую сторону: так ответили 32% участников. Только 3% участников опроса постоянно оформляют перерасчет ЖКУ на время отсутствия в квартире в дачный период или на время отпуска.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана с перерасчетом платы за отопление.
 
