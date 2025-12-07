В Госдуме предложили снизить возраст ответственности за тяжкие преступления

ЛДПР предлагает снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет для подростков, которые покушаются на жизнь или совершают преступления против половой неприкосновенности и при этом осознают свои действия. Об этом сообщил ТАСС председатель партии Леонид Слуцкий.

Он отметил, что поводом для этой инициативы стал недавний случай в Екатеринбурге: там 13-летний подросток преследовал десятилетнюю девочку. Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако мальчик может избежать наказания из-за возраста.

Слуцкий подчеркнул, что задача государства — обеспечить детям максимальную защиту. По его словам, реагировать на такие инциденты нужно не эмоциями, а продуманными мерами, которые реально усилят безопасность и помогут предотвратить новые преступления, независимо от того, сколько лет нарушителю — 13, 30 или 65.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что подростков, систематически совершающих насильственные преступления, нужно признавать полностью дееспособными в рамках процедуры принудительной эмансипации.

Ранее СК выступил за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.