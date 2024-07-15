Брат Шумахера признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Немецкий гонщик Ральф Шумахер признался в том, что находится в однополых отношениях. Об этом сообщает The Telegraph.

Брат бывшего пилота «Феррари» Михаэля Шумахер опубликовал в социальных сетях пост с мужчиной по имени Этьен, с которым состоит в отношениях на протяжении последних двух лет.

Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1». В декабре 2013 года он получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

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